Bei Comeback tauscht Klinger Sakko mit Kochschürze

Im November wurde in Steyr eine neue Filiale eröffnet, im Bereich Vöcklabruck ist man auf Standortsuche, in Linz träumt Wein & Co-Geschäftsführer Willi Klinger von einem Geschäft im Zentrum samt Bar. Die Wein-Fachhandelskette ist nach turbulenten Zeiten zurück in der Spur. Der Gaspoltshofener steht dafür sogar selbst in der Küche.