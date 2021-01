Nur 21 Prozent beim Test

Den meisten Zulauf hatten die Teststraßen im Bezirk Neusiedl am See. 13.140 Menschen schauten dort vorbei, 16 waren positiv. Zweitstärkster Bezirk war Eisenstadt Umgebung mit 12.435 Teilnehmern und 17 Infizierten. Fast beschaulich mutet hingegen der Landessüden an. Im Bezirk Güssing machten 3755 und im Bezirk Jennersdorf 3217 Menschen mit. In allen Landesteilen waren merklich weniger Testwillige verzeichnet worden. 700 Menschen – medizinisches Personal, Einsatzorganisationen, Bundesheerangehörige, Verwaltungsangestellte und Freiwillige – halfen bei der Aktion mit.