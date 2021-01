Zwei Tote nach Hüttenbrand in Norwegen gefunden

Nach einem nächtlichen Brand in einer Hütte in Norwegen haben die Einsatzkräfte zwei erste Todesopfer gefunden. Identifiziert wurden die beiden noch nicht, wie die zuständige Polizei am Sonntagmittag mitteilte. Nach dem Hüttenbrand in einer abgelegenen Gemeinde im hohen Norden des skandinavischen Landes hatten fünf Menschen als vermisst gegolten, darunter vier Minderjährige im Alter von unter 16 Jahren.