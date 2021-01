Interpol jagt „Strootmann“

Dieser gewisse Herr Strootmann hatte sich bei einem Mann im Bezirk Jennersdorf gemeldet. Der Kunde einer Finanzmarktfirma aus Luxemburg hatte mehrere tausend Euro auf seinem neuen Aktienkonto angelegt – und innerhalb weniger Wochen schon die ersten Gewinne gemacht. Bis Michael Strootmann sich als Finanzexperte der besagten Firma des Großherzogtums ausgab und versuchte, das Interesse des Burgenländers für Investitionen zu wecken. Der falsche Bankier klang seriös. Seine Anrufe häuften sich. „Mit jedem Gespräch ging es immer mehr um Kryptowährungen, die ein Geheimtipp und Gewinnbringer seien“, wissen die Ermittler. Der raffinierte Betrüger schaffte es sogar, dass der Anleger ihm voll vertraute. In Summe machte das Opfer in Etappen fast 40.000 € locker. Sogar den Geheimcode für das elektronische Verwalten seines Vermögens verriet der getäuschte Kunde dem Kriminellen. Über scheinbare Umsatzzuwächse wurde der 34-Jährige mittels Handy-App informiert. Bis nach Monaten plötzlich Schluss war. Strootmann war nicht mehr erreichbar, das Geld des Kunden weg. Interpol sucht jetzt nach dem Täter. Denn der Alias-Name des angeblichen Bankiers tauchte bereits in etlichen Fällen auf.