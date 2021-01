Coronavirus: In Wien wird wieder getestet

Bislang 50.000 Termine vergeben

Wer einen Viruscheck an einem der drei Standorte - der Messe, der Marxhalle und der Stadthalle - durchführen lassen will, muss online via https://oesterreich-testet.at oder telefonisch unter 0800/220 330 einen Termin reservieren. Bisher haben das in der Bundeshauptstadt mit Stand Freitagvormittag knapp 50.000 Menschen getan. Zum Test selbst müssen ein Personalausweis und die E-Card mitgenommen werden.