Einbrecher von DNA überführt

Schon oft war der Maschinenhändler Opfer von Einbrechern. In den letzten Jahren ermittelte die Polizei bereits in acht Fällen. Am 17. Mai gegen zwei Uhr in der Nacht war, wie berichtet, das Landtechnikgeschäft in Deutsch Schützen erneut Tatort. Versucht wurde, das Verkaufslager zu plündern. Um in den Schauraum zu gelangen, war das Schloss beim Hintereingang schon aufgebrochen, als der Coup aufflog. Am Fenster im ersten Stock des Hauses schlug Horvath lautstark Alarm. Als er mit seinem Sohn Matthias ins Geschäft kam, war der Täter längst geflohen. Im Hof stand noch der Anhänger der Familie, auf dem ein Rasenmäher und eine Motorsense zum Abtransport vorbereitet waren.