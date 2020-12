Bub (7) rettet Schwester aus brennendem Elternhaus

Eine wahre Heldentat hat ein tapferer kleiner Bub aus New Tazewell im US-Bundesstaat Tennessee vollbracht. Als sein Elternhaus in Flammen stand, war der adoptierte Siebenjährige schon in Sicherheit. Trotzdem kletterte er durch ein Fenster zurück ins lichterloh brennende Gebäude, um seine kleine Schwester zu retten.