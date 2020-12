Arbeitslosen Sohn monatelang eingesperrt

Der Fall flog nach einem Notruf der Mutter des 39-Jährigen auf. Dieser hatte am Mittwoch seinen Vater attackiert und verletzt. Die besorgte Frau rief die Polizei. Zur Beurteilung seiner Haftfähigkeit wurde der Sohn in ein Krankenhaus in Mülhausen gebracht. Dort seien die Ärzte entsetzt über den Zustand des extrem abgemagerten Mannes gewesen, erklärte die Polizei am Freitag.