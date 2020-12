Viel los am Semmering, im Westen überschaubarer

Nach einem Ski- und Rodel-Sturm auf den Semmering am Christtag - der enorme Andrang hatte daraufhin weitere Sicherheitsvorkehrungen zur Folge -, hat auch der sonnige Stefanitag für einen regen Andrang auf das Skigebiet in Niederösterreich gesorgt. In den anderen Skiregionen Österreichs (wie am Video oben in Kärnten) war zwar mehr los als noch zu Saisonbeginn am 24. Dezember - was wohl ebenfalls dem prachtvollen Wetter geschuldet war -, ein Massenansturm blieb aber aus. Lob gab es seitens der Liftbetreiber für deren eigene Corona-Maßnahmen, die von den Gästen gut angenommen worden seien.