Skifahren im Lockdown: Alles gut dank Ordnerdienst

Blauer Himmel und Sonnenschein auf der Teichalm oder am Hauser Kaibling im Ennstal, die Tauplitz im Salzkammergut verzeichnete nur am späten Vormittag Nebel im Gipfelbereich. Traumhaftes Wetter auch in den an der Grenze zu Kärnten gelegenen Skigebieten Weinebene und Turracherhöhe. Und auch im oststeirischen St. Jakob im Walde sorgte ein Prachtwintertag für regen Betrieb auf den Pisten.