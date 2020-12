Corona-Hilfen für gemeinnützige Vereine verlängert

Kogler: „Vereinen wieder auf die Beine helfen“

„All diese gemeinnützigen Vereine und Organisationen waren auch in der schwierigen Zeit da, für uns, unsere Gemeinschaft im Ort, unsere Gesellschaft. Gerade deshalb verdienen sie in dieser schwierigen Zeit die beste Hilfe, die wir geben können“, argumentiert Kogler die Verlängerung. Der NPO-Fonds sei dafür die beste Gelegenheit, meint der Vizekanzler: „Ungewöhnliche Zeiten brauchen ungewöhnliche Maßnahmen.“ In Summe stünde nun rund eine Milliarde Euro für die Vereine zur Verfügung.