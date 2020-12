Villacher stiftete Pensionist zu Indoorplantage an

Pensionist stiftete Mann an

Bei der Vernehmung gab der Mann an, dass er schon zuvor eine Cannabis-Plantage in der gleichen Größe betrieben und geernetet hätte. Beide Male sei er von einem 65 Jahre alten Mann - ebenfalls ein Pensionist aus Villach - dazu angestiftet worden. Für die Herstellung und das Ernten des Cannabiskrautes habe der Mann ihm mehrere tausend Euro versprochen. Der Mann dürfte den 66-jährigen Pensionisten aufgrund seines Alters und seiner Wohnsituation als unauffällig für die Polizei eingeschätzt haben.