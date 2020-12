Technischer Defekt führte zu Inferno bei Geotec

Am Mittwoch machten sich die Brandermittler in Wörgl auf die Suche nach der Ursache für den Großbrand. „Der Brandausbruchsbereich konnte eindeutig lokalisiert werden. Die genauere Untersuchung ergab, dass mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein Defekt an der Zuführungsleitung zu einem Stromkabel den Brand in der Produktionshalle ausgelöst hat“, heißt es seitens der Polizei. Die Halle ist fast zur Gänze ausgebrannt. Ein Übergreifen der Flammen auf den Bürotrakt konnte aufgrund des raschen Einsatzes der Freiwilligen Feuerwehren und der vorhandenen Feuermauer verhindert werden. Laut ersten Schätzungen beläuft sich der Gesamtschaden auf mehrere Millionen Euro. „Hinweise, welche auf eine Brandstiftung oder sonst strafrechtlich relevante Handlungen hindeuten würden, konnten nicht erhoben werden“, erklärt die Exekutive.