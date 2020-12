Vor Polizei davongerast

„Führerschein und Zulassung, bitte!“ – Diese Worte aus dem Munde eines Polizisten wollte eine 24-Jährige aus Wiener Neustadt (NÖ) wohl unbedingt vermeiden. Denn im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung ist sie nicht. Ihr Pech jedoch: Sie geriet am Montag in ihrer Heimatstadt in eine Schwerpunktkontrolle. Anstatt anzuhalten, gab sie Vollgas und raste auf der S…4 ins Burgenland. In Pöttsching, Bezirk Mattersburg, verließ die Frau die Schnellstraße Richtung Bad Sauerbrunn, wo Verkehrsregeln für sie auch weiterhin keine Gültigkeit zu besitzen schienen. Nach rund 15 Kilometern konnte die Polizei der Wahnsinnsfahrt ein Ende bereiten.