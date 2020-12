Rätselraten hält an: Wird Muttereralm filetiert?

Gerüchte um Fusion mit Axams und Teilverkauf

Die „Krone“-Berichte der vergangenen Tage über den möglichen Verkauf an einen slowakischen Investor lassen unterdessen die Gerüchteküche brodeln: Das Konsortium wolle die Götzner Nockspitzbahn verkaufen und das Skigebiet damit filetieren, lautet eines davon. Der Götzner Bürgermeister Josef Singer will das nicht kommentieren. „Zuerst werden am Donnerstag die Besitzer informiert, dann die Öffentlichkeit“, sagte er.