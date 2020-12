Verkauf der Muttereralm: Feuer am TVB-Dach

Der Bericht über die Muttereralm-Bahn in der Sonntags-„Krone“ hat erwartungsgemäß wie eine Bombe eingeschlagen. Wie berichtet, will der Tourismusverband Innsbruck das Familienskigebiet an einen slowakischen Investor verkaufen. Dass es zwei weitere Angebote, davon ein seriöses, gibt, wurde bisher geflissentlich unter den Tisch gekehrt.