Winzer von Krise schwer getroffen

Durch die neue Situation haben sich auch die Kundenansprüche geändert. Die Nachfrage nach Online-Angeboten stieg deutlich an. Die Winzer reagierten auf diese Entwicklung und erstellten vermehrt Webshops und boten Rabatte an. Die Absatzmenge bezeichneten 60 Prozent aller Befragten in der ersten Jahreshälfte aber dennoch als schlecht.