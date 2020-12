Polizei in Houston befreit 26 halb nackte Geiseln

Die Beamten fanden in dem Haus, dessen Fenster mit Brettern vernagelt waren, 25 Männer und eine Frau. Die Gefangenen waren zwar nicht gefesselt, aber im Haus eingesperrt. In jedem Raum des Gebäudes sowie am Dachboden hielten sich halb nackte Menschen auf, die von Nachbarn notdürftig mit Kleidung versorgt wurden. Drei mutmaßliche Menschenhändler wurden an Ort und Stelle verhaftet, berichtet ABC13.