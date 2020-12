Lions-Run: Mitlaufen - mitbieten - und Gutes tun!

Zuckerl für Fans

Als Zuckerl für Fans wurde für die Versteigerung noch ein All-In-Package aus Tirol zur Verfügung gestellt. Ralph Schader, Organisator des Bruno-Pezzey-Gedenkturniers in Tirol, schnürte ein attraktives Paket für Fußball-Liebhaber: Zwei Tage in einem Hotel im wunderschönen Nauders inklusive Meet and Greet mit den Stars beim Turnier 2021. Bieten Sie mit und treffen Sie vielleicht Größen wie Giovane Elber, Fredi Bobic oder Stani Tschertschessow.