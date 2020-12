Weihnachtsüberraschung für Tiroler Familien in Not

Am 20. Dezember kann`s spannend werden

Das Werk jedenfalls, dessen Erlös Kindern in Not zugute kommt, kann online bis 20. Dezember ersteigert werden. Gebote können per E-Mail an die Adresse: versteigerung@rettet-das-kind-tirol.at abgegeben werden. Das aktuelle Höchstgebot – 4200 Euro Stand Mittwoch – ist auf www.rettet-das-kind-tirol.at ersichtlich. Am letzten Tag der Auktion, dem 20.Dezember, wird das Gebot ab 8 Uhr morgens stündlich aktualisiert. Das höchste, das bis 12 Uhr mittags einlangt, erhält den Zuschlag. Für vorweihnachtliche Spannung im Sinne der Charity ist also gesorgt.