„Falsche Zeit für Kaufrausch und Hüttengaudi“

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner hat sich am Dienstag klar gegen eine vorschnelle Lockerung der Corona-Maßnahmen ausgesprochen. „Für Einkaufrausch und Hüttengaudi ist definitiv nicht der richtige Zeitpunkt“, so die SPÖ-Chefin. Die mögliche Öffnung des Handels und der Schulen kommende Woche müsse „schrittweise, kontrolliert und behutsam erfolgen“, sonst riskiere man ein erneutes Ansteigen der Corona-Zahlen in den nächsten drei bis vier Wochen. „Der entscheidende Punkt beim Weg aus dem Lockdown ist, dass wir das niedere Fallniveau halten können“, so Rendi-Wagner. Denn dann lasse sich möglicherweise sogar ein dritter Lockdown verhindern.