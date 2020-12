Energie Burgenland soll Breitband-Lücken schließen

Die Breitband-Verfügbarkeit ist schon lange ein Thema im Burgenland, ebenso die Klage über schlechte Anbindungen in manchen Regionen. Jetzt, in Zeiten von Home-Office und Videokonferenzen, ist schnelles Internet gefragt, wie nie. Die Landesregierung will nun Nägel mit Köpfen machen. Im Arbeitsprogramm ist es erklärtes Ziel, jeden Haushalt des Landes mit High-Speed-Breitband zu versorgen. „Neben einem leistungsstarken Glasfasernetz müssen wir vor allem den Ausbau des mobilen Breitbands mit leistungsstarker Technologie vorantreiben, um weiße Flecken insbesondere im Südburgenland zu schließen“, heißt es.