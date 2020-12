Bau für moderne Wohnanlage gestartet

Im Herzen von Eisenstadt, direkt neben dem Schloss, werden nun vier Häuser erbaut. Auf vier Stockwerke verteilt, entstehen so insgesamt 60 freifinanzierte Eigentumswohnungen. Diese werden in der Größe von 44 bis 130 Quadratmeter angeboten und sollen so jeweils mit zwei bis fünf Zimmern ausgestattet sein. Jede Wohneinheit soll zudem über einen Balkon oder eine Loggia sowie im Erdgeschoß über einen Garten mit Terrasse verfügen.