Heer und Polizei nun verstärkt auf Grenzstreife

„Die Anforderungen sind sehr komplex und vielseitig. Sie reichen von der Identitätsfeststellung über das Fiebermessen bis zu Anordnungen zur Heimquarantäne“, erklärt Oberst Günter Leitner. Zusätzlich unterstützen 35 Soldaten die Behörden bei den Gesundheitschecks auf dem Flughafen Wien-Schwechat. Weitere fünf sitzen im 1450-Call-Center des Burgenlandes, drei Bedienstete des Militärkommandos sind im Magistrat in Eisenstadt tätig. „Seit einem Monat arbeiten 20 Soldaten sieben Tage in der Woche im neuen Contact Tracing Center in der Landwirtschaftlichen Fachschule“, heißt es.