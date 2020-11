„Pucher wird jetzt medizinisch überprüft“

Ein Einblick in die Bundesakten wäre schon sehr wichtig, weil die Commerzialbank viele Unterlagen an die Finanzmarktaufsicht und die Oesterreichische Nationalbank liefern musste. Interessant wäre zu wissen, was tatsächlich vorgelegt worden ist und was daraufhin getan wurde oder eben nicht. Der U-Ausschuss hat jedoch keinen Anspruch auf Akten des Bundes und ist auf freiwillige Aussagen von Bundesorganen angewiesen.