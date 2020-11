Schallenberg: Impfstoff-Fake-News lebensgefährlich

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hat vor Falschnachrichten in Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie und Impfstoffen gegen das Virus gewarnt. Diese „lebensgefährlichen Fake News“ seien eine globale Herausforderung, so Schallenberg am Donnerstagabend im Menschenrechtsausschuss des Nationalrats. Es gehe nun darum, wieder Vertrauen in Institutionen und Experten aufzubauen, forderte der Außenminister laut Parlamentskorrespondenz.