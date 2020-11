Sohn von Bobby Brown mit 28 Jahren tot aufgefunden

Wie das US-Portal „TMZ“ berichtet, sei Bobby Brown Jr. am Mittwoch tot in seinem Haus in Los Angeles aufgefunden worden. Ein Statement des Vaters gibt es noch nicht. Sein älterer Halbbruder Landon Brown trauert auf Instagram um ihn. Zu einem Schwarz-Weiß-Foto des Verstorbenen schrieb der 35-Jährige: „Ich liebe dich für immer, König.“