Lil Wayne muss wegen Waffenbesitzes vor Gericht

US-Rapper Lil Wayne (38, „Lollipop“) muss sich wegen unerlaubten Waffenbesitzes vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft im US-Bundesstaat Florida habe am Dienstag Anklage erhoben, berichteten die Zeitung „Miami Herald“ und das Promiportal „TMZ.com“. Demnach muss Wayne am 11. Dezember in Miami vor Gericht erscheinen.