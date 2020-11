Harry und Meghan: Keine Glückwünsche für Charles

Das blieb auch britischen Medien nicht verborgen. Die „Sun“ hielt Harry und Meghan zwar zugute, dass sie mit ihrem Austritt aus der königlichen Familie im März auch ihren Instagram-Account Sussex Royal geschlossen hatten. Dennoch herrschte in den letzten Monaten keineswegs Funkstille bei Harry und Meghan. Im Gegenteil: Wenn ihnen eine Botschaft wichtig war, fanden die beiden stets Wege, dass diese auch an die Öffentlichkeit kam. Wenn sie ihrem Vater und Schwiegervater also öffentlich gratulieren hätten wollen, so hätten sie dies auch getan, ist sich die Zeitung sicher.