Spar zahlt allen Mitarbeitern „Corona-Prämie“

Einen Corona-Bonus in der Höhe von 300,- Euro werden alle Mitarbeitenden des SPAR-Konzerns in Österreich erhalten. Diese „Danke-Prämie“ wird allen Mitarbeitenden der SPAR Österreich-Gruppe, die in Österreich arbeiten, Ende November auf die Mitarbeitertreuebonus-Karte überwiesen. Dies ist eine Gutscheinkarte, die für Einkäufe im Unternehmen verwendet werden kann.