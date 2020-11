Nach Hexenprozess Verdacht auf Drogendeal im Knast

Wie berichtet, hat Staatsanwältin Bettina Dumpelnik neue Ermittlungen gegen die Hauptangeklagte und mutmaßliche Mörderin Margit T. eingeleitet.„Es besteht der Verdacht, dass sie einen weiblichen Mithäftling so in ihren Bann gezogen hat, dass die Frau Drogendeals abgewickelt hat - das Geld floss an T.“, erläutert Sprecherin Tina Frimmel-Hesse.