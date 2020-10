Deutsche Rüstungsdeals mit den Saudis über Umwege

Wegen menschenrechtlicher Bedenken und wegen der Beteiligung des Königshauses am Krieg im Jemen besteht derzeit ein deutsches Exportverbot für Rüstungsgüter nach Saudi-Arabien. Dennoch landeten seit Anfang 2019 Rüstungsgüter im Gesamtwert von 4,87 Millionen Euro aus deutscher Produktion im autoritär geführten Wüstenstaat. Dies ist über Umwege erfolgt, wie aus der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage an das Wirtschaftsministerium in Berlin hervorgeht.