Deutsche Waffenlieferungen an Saudis gestoppt

Die deutsche Bundesregierung hat nach der Ermordung des saudischen Journalisten Jamal Khashoggi nun erste wirtschaftliche Konsequenzen gezogen und alle Waffenlieferungen an das Königreich gestoppt. Kanzlerin Angela Merkel verurteilte die Tötung „in aller Schärfe“. „Was Rüstungsexporte anbelangt, kann das nicht stattfinden, in dem Zustand, in dem wir im Augenblick sind“, sagte Merkel am Sonntagabend. Der deutsche EU-Kommissar Günther Oettinger sprach sich gegen einen sofortigen Stopp von Waffenexporten nach Saudi-Arabien aus. Zunächst müsste man eine „umfassende Aufklärung“ abwarten.