Ibiza-U-Ausschuss: Frau Glock will nicht nach Wien

Absage an den Untersuchungsausschuss zu Ibiza und Co.: Kathrin, die Frau des Pistolenfabrikanten Gaston Glock, fürchtet, sie könnte sich in Wien mit Corona und dann daheim in Kärnten ihren Mann anstecken. Sie stellt eine Videobefragung durch Parlamentarier in Aussicht. Doch dafür gibt es keine eindeutigen Rahmenbedingungen.