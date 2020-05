Es hagelt Absagen für den Ibiza-U-Ausschuss

Aus „gesundheitlichen Gründen“ haben die geladenen Milliardäre Gaston Glock, Heidi Goess-Horten und Johann Graf ihr Erscheinen vor dem Ibiza-U-Ausschuss abgesagt - die drei hätten bereits am 5. Juni aussagen sollen. Die SPÖ sieht durch die Absagen ihre Kritik an der Raumauswahl von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) bestätigt, die FPÖ verlangt in Hinsicht auf das nunmehr beschlagnahmte Video einen neuen Fahrplan.