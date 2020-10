Hilfe in schweren Zeiten

Junge Menschen aus insgesamt 28 Nationen studieren am Haydnkons in Eisenstadt. Viele von ihnen hat der Lockdown im März eiskalt erwischt, und es war einigen bis heute nicht möglich, in ihre Heimat zurückzukehren. Ihren Lebensunterhalt verdienen die Studenten oft mit kleineren Konzerten und Auftritten. Doch die Engagements sind in Zeiten von Corona dünn gesät.