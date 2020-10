„Tag der Armut“: SPÖ-Kritik, grünes Eigenlob

FPÖ will „1000-Euro-Österreich-Gutschein“

FPÖ-Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch forderte zum „Tag der Armut“ die Umsetzung eines 1000 Euro hohen „Österreich-Gutscheins“. Ein solcher würde die von Armut Betroffenen unterstützen und gleichzeitig den heimischen Unternehmen helfen, ihren Umsatz zu erhöhen, zeigte sie sich in einer Aussendung am Samstag überzeugt. Es sei „wirklich skandalös“, dass die Regierung „diesen FPÖ-Vorschlag seit Monaten niederschmettert“, kritisierte Belakowitsch.