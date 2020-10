German Car Awards: Das sind die Kategorie-Sieger

In der Kategorie „Compact“ mit einem Grundpreis von bis zu 25.000 Euro (es gilt jeweils der Preis am deutschen Markt) holte sich der Volkswagen Golf den Sieg, bei den „Premium“-Modellen mit bis 50.000 Euro Grundpreis lag der Volkswagen ID.3 vorn. Im „Luxury“-Segment mit einem Einstandspreis von über 50.000 Euro trug der Polestar 2 den Sieg davon. In der Kategorie der Fahrzeuge mit alternativen Antrieben („New Energy“) lag der elektrische Kleinwagen Honda e vorn, während sich in der sportlichen „Performance“-Klasse der Alpina B3, eine Ableitung des BMW 3er, den Sieg holte.