Polestar 2: Kampfstern entert das Tesla-Universum

In Österreich warten wir noch darauf, in Deutschland hingegen ist der Polarstern (Deutsch für Polestar) bereits aufgegangen. Und er leuchtet hell: Gerade wurde der „2“, das erste Elektroauto der Volvo-Tochter, als German Luxury Car of the Year ausgezeichnet. „Krone“-Redakteur Stephan Schätzl hat den chinesisch-schwedischen Stromer bei den Final-Testfahrten unter die Lupe genommen.