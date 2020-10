Vier Bettler gewinnen mit Rubbellos 50.000 Euro

In Frankreich haben vier Bettler mit einem geschenktem Rubbellos 50.000 Euro im Lotto gewonnen. Die vier Obdachlosen im Alter von etwa 30 Jahren hatten vor einem Lotto-Geschäft in Brest in der Bretagne gebettelt. Ein Kunde schenkte ihnen ein Rubbellos, das er für einen Euro in dem Laden gekauft hatte.