PlayStation 5 behebt einen großen Fehler der PS4

Laut den ersten Kurztests aus Japan soll die PS5 im Betrieb deutlich leiser operieren als der für seinen unter Last recht lauten Gehäuselüfter berüchtigte Vorgänger. Ein japanischer Spieleblog berichtet: „Sie war wirklich leise.“ Ein anderer: „Das Betriebsgeräusch der Haupteinheit ist jetzt leiser als das der PS4.“ Und ein Dritter bestätigt: „Ich konnte das, was das Geräusch des rotierenden Lüfters zu sein schien, kaum wahrnehmen.“ Diese Berichte legen also nahe, dass sich die Entscheidung für ein größeres Chassis als beim Vorgänger in Form niedrigerer Betriebslautstärke bezahlt macht.