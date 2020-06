PlayStation 5 ist größer als alle Konsolen vor ihr

Die zweite PS5-Version, die Sony ohne Laufwerk und wohl auch etwas günstiger unters Volk bringen wird, fällt dünner als jene mit Laufwerk aus, ist aber gleich hoch. Ob die Höhe im Alltag zum Problem wird, wird sich im Spätherbst zeigen. Sony will die PS5 - ebenso wie Rivale Microsoft seine Xbox Series X - rechtzeitig für Weihnachten in den Handel bringen. Was die Next-Gen-Konsolen kosten werden, haben beide Hersteller bislang nicht verraten.