Ex-Amazon-Managerin wegen Insiderhandels angeklagt

Die US-Börsenaufsicht SEC hat eine ehemalige Finanzmanagerin des Internetriesen Amazon und zwei Familienmitglieder wegen Insiderhandels angeklagt. Die Beschuldigten hätten zwischen Jänner 2016 und Juli 2018 gemeinsam mehr als 1,4 Millionen Dollar (rund 1,2 Millionen Euro) an illegalen Gewinnen eingestrichen, teilte die Behörde am Montag (Ortszeit) in Washington mit.