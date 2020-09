Norwegen kündigt nach Problemen neue Corona-App an

Als eines der ersten Länder Europas hatte Norwegen im Frühjahr eine Corona-Warn-App eingeführt - jetzt will die Regierung in Oslo einen erfolgreicheren Nachfolger auf den Weg bringen. Die neue App solle ihren wegen Datenschutzbedenken auf Eis gelegten Vorgänger „Smittestopp“ ersetzen, kündigte Gesundheitsminister Bent Høie am Montag an. Ziel sei, die neue App bis Ende des Jahres startklar zu machen.