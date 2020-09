Joaquin Phoenix‘ Sohn trägt ganz besonderen Namen

Seinem Söhnchen gab der 45-Jährige nämlich den Namen River Phoenix - in Gedenken an seinen verstorbenen Bruder. Eine unglaublich rührende Geste! River Phoenix gehörte in den 80er- und 90er-Jahren zu den ganz großen Talenten in Hollywood und war schon mit 18 Jahren für einen Oscar nominiert. 1993 starb er mit nur 23 Jahren an einem tödlichen Drogencocktail vor Johnny Depps Club „Viper Room“ in Los Angeles - in den Armen seines kleinen Bruders Joaquin, zu dem der Jungstar immer eine ganz besondere Verbindung hatte.