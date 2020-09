BMW X3 30e: Grenzwertiger Übergangsstromer

Typischer BMW im besten Sinne

Was das Fahrverhalten betrifft, handelt es sich um einen typischen BMW. Straffes, aber durchaus komfortables Fahrwerk, gefühlvolle Lenkung. Insgesamt nicht so sportlich prägnant wie leichtere Vertreter der Baureihe. Das könnte man auch über die Bremse sagen. Ihr merkt man zwar nicht an, dass sie nahtlos verhandelt, woher die Bremskraft kommt (Rekuperation oder Bremsscheiben), sie reagiert aber vergleichsweise stumpf und erfordert etwas mehr Kraft als in einem Verbrenner-X3.