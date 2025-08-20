Peychär im EM-Achtelfinale, Lutz ausgeschieden!

Erler im Doppel von Winston-Salem ausgeschieden!
Nichts zu holen
Jacqueline Peychär steht bei den Squash-Europameisterschaften in Chartres im Achtelfinale!
Die Innsbruckerin setzte sich am Mittwoch in der Runde der besten 32 gegen die Norwegerin Chloe Kalvö mit 3:0 (5,4,3) durch und trifft am Donnerstagvormittag in der nächsten Runde auf die Tschechin Karolina Sramkova.
Daniel Lutz ereilte hingegen in der Runde der besten 32 das Aus. Der 19-jährige Salzburger unterlag der spanischen Nummer 31 der Welt, Iker Pajares, 0:3 (-5,-6,-8).
Kommentare
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.