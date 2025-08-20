Vorteilswelt
Squash

Peychär im EM-Achtelfinale, Lutz ausgeschieden!

Sport-Mix
20.08.2025 23:17
Jacqueline Peychär
Jacqueline Peychär(Bild: GEPA)

Jacqueline Peychär steht bei den Squash-Europameisterschaften in Chartres im Achtelfinale!

Die Innsbruckerin setzte sich am Mittwoch in der Runde der besten 32 gegen die Norwegerin Chloe Kalvö mit 3:0 (5,4,3) durch und trifft am Donnerstagvormittag in der nächsten Runde auf die Tschechin Karolina Sramkova.

Daniel Lutz ereilte hingegen in der Runde der besten 32 das Aus. Der 19-jährige Salzburger unterlag der spanischen Nummer 31 der Welt, Iker Pajares, 0:3 (-5,-6,-8).

