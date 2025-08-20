„Wir sind mit dem 0:5 noch gut bedient!“

Emir Karic (Sturm-Verteidiger): „Sehr ernüchternd und gar nicht nach unserem Geschmack. Wir waren nicht so schlecht im Spiel und müssen eigentlich auch Tore machen. Die haben halt aus ihren drei Chancen drei Tore gemacht. Wir haben uns vorgenommen, die zweite Halbzeit zu gewinnen. Aber das war gar nichts. Wir haben das Fußballspielen komplett aufgehört, und wenn wir ehrlich sind, sind wir mit dem 0:5 noch gut bedient. Bodø/Glimt hat unser Pressing immer ausgespielt. Wir waren allgemein in den Duellen viel zu leicht. Das war viel zu wenig. Wir gehen ins Rückspiel, um es zu gewinnen. Was rauskommt, steht in den Sternen.“