„Wir sind mit dem 0:5 noch gut bedient!“

Katerstimmung bei Sturm Graz! Nach dem 0:5 beim norwegischen Meister Bodø/Glimt scheint für die Steirer die Champions League außer Reichweite. Hier die Stimmen nach dem Spiel:
Emir Karic (Sturm-Verteidiger): „Sehr ernüchternd und gar nicht nach unserem Geschmack. Wir waren nicht so schlecht im Spiel und müssen eigentlich auch Tore machen. Die haben halt aus ihren drei Chancen drei Tore gemacht. Wir haben uns vorgenommen, die zweite Halbzeit zu gewinnen. Aber das war gar nichts. Wir haben das Fußballspielen komplett aufgehört, und wenn wir ehrlich sind, sind wir mit dem 0:5 noch gut bedient. Bodø/Glimt hat unser Pressing immer ausgespielt. Wir waren allgemein in den Duellen viel zu leicht. Das war viel zu wenig. Wir gehen ins Rückspiel, um es zu gewinnen. Was rauskommt, steht in den Sternen.“
Jürgen Säumel (Sturm-Trainer): „Es gibt nichts schönzureden. Wir haben verdient in dieser Höhe verloren. Bodø hat uns klar die Grenzen aufgezeigt. Bodø war sehr effizient, wir haben es aber auch schlecht verteidigt. Die Duellqualität war nicht so, wie wir es uns erwünscht hätten. Wir werden das analysieren und dann wird uns aber auch nichts von unserem Weg abbringen. Ich weiß, dass in der Mannschaft ein völlig anderes Gesicht steckt und das auch wieder zeigen wird.“
Jon Gorenc Stankovic (Sturm-Kapitän): „Wir haben zu billige Tore bekommen. Die haben fast jeden zweiten Ball gewonnen und sind gegen unsere letzte Linie gelaufen. Wir müssen uns hinten verbessern, das war richtig schlecht verteidigt. Wir müssen dieses Spiel verarbeiten und über die Fehler reden. Es wird richtig schwer, dieses Spiel zu vergessen, aber wir müssen trotzdem weitergehen.“
Kommentare
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.