Sturm nach Debakel:

„Wir sind mit dem 0:5 noch gut bedient!“

Fußball International
20.08.2025 23:14
Emir Karic
Emir Karic(Bild: GEPA)

Katerstimmung bei Sturm Graz! Nach dem 0:5 beim norwegischen Meister Bodø/Glimt scheint für die Steirer die Champions League außer Reichweite. Hier die Stimmen nach dem Spiel:

Emir Karic (Sturm-Verteidiger): „Sehr ernüchternd und gar nicht nach unserem Geschmack. Wir waren nicht so schlecht im Spiel und müssen eigentlich auch Tore machen. Die haben halt aus ihren drei Chancen drei Tore gemacht. Wir haben uns vorgenommen, die zweite Halbzeit zu gewinnen. Aber das war gar nichts. Wir haben das Fußballspielen komplett aufgehört, und wenn wir ehrlich sind, sind wir mit dem 0:5 noch gut bedient. Bodø/Glimt hat unser Pressing immer ausgespielt. Wir waren allgemein in den Duellen viel zu leicht. Das war viel zu wenig. Wir gehen ins Rückspiel, um es zu gewinnen. Was rauskommt, steht in den Sternen.“

Jürgen Säumel
Jürgen Säumel(Bild: Pail Sepp)

Jürgen Säumel (Sturm-Trainer): „Es gibt nichts schönzureden. Wir haben verdient in dieser Höhe verloren. Bodø hat uns klar die Grenzen aufgezeigt. Bodø war sehr effizient, wir haben es aber auch schlecht verteidigt. Die Duellqualität war nicht so, wie wir es uns erwünscht hätten. Wir werden das analysieren und dann wird uns aber auch nichts von unserem Weg abbringen. Ich weiß, dass in der Mannschaft ein völlig anderes Gesicht steckt und das auch wieder zeigen wird.“

Lesen Sie auch:
Was für ein Albtraum-Abend für Otar Kiteishvili und Co.
CL wohl unerreichbar
0:5! Meister Sturm erlebt Albtraum-Abend bei Bodö
20.08.2025

Jon Gorenc Stankovic (Sturm-Kapitän): „Wir haben zu billige Tore bekommen. Die haben fast jeden zweiten Ball gewonnen und sind gegen unsere letzte Linie gelaufen. Wir müssen uns hinten verbessern, das war richtig schlecht verteidigt. Wir müssen dieses Spiel verarbeiten und über die Fehler reden. Es wird richtig schwer, dieses Spiel zu vergessen, aber wir müssen trotzdem weitergehen.“

Porträt von krone Sport
krone Sport
