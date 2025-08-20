Diese Politiker kritisieren den ESC in Österreich

Am Mittwoch wurde bekannt, dass der Eurovision Song Contest (ESC) 2026 in Wien ausgetragen wird. Das sorgte für viele positive Reaktionen, etwa aus der Stadtpolitik, seitens ESC-Sieger JJ und Tourismus-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner (ÖVP). Die kritischen Stimmen hätten die Großveranstaltung hingegen am liebsten überhaupt nicht in Österreich.
„Abgesehen davon, dass der ESC ein Schaulaufen links-woker Politik geworden ist, hätte sich Innsbruck diesen Klamauk nicht leisten können. Anzengruber (Bürgermeister, Anm.) darf sich beim ORF bedanken, der ihm dieses finanzielle Debakel erspart hat. Wir sind jedenfalls erleichtert (...)“, sagte etwa Innsbrucks Stadtrat Markus Lassenberger (FPÖ). Ähnlich sehen das weitere Tiroler Politikerinnen und Politiker. Das Vorgehen des Bürgermeisters sei chaotisch und intransparent gewesen, sagte beispielsweise Stadtrat Markus Stoll (das Neue Innsbruck).
„Bürgermeister Anzengruber muss sich nun schleunigst von seinen ESC-Träumereien verabschieden und sich endlich für Projekte einsetzen, von denen die Innsbruckerinnen und Innsbrucker tatsächlich etwas haben“, meinte Gemeinderätin Andrea Haselwanter-Schneider (Liste Fritz). Mit Pia Tomedi ist auch eine Vertreterin der KPÖ der Ansicht, dass der Song Contest ein „unrealistisches Großprojekt“ sei.
„Dient der Selbstdarstellung“
Auch in Wien wird die Austragung der Semifinal-Durchgänge und des Finales am 16. Mai 2026 nicht von allen in der Stadtpolitik gutgeheißen. „Während die Wiener Bevölkerung mit neuen Belastungen und steigenden Gebühren konfrontiert ist, verschleudert die SPÖ zig Millionen für ein Event, das vor allem der Selbstdarstellung dient“, sagte etwa Stadtrat Dominik Nepp (FPÖ). Er fordert von Bürgermeister Michael Ludwig eine Erklärung, dass es zu keinen antisemitischen Vorfällen kommen werde. Heuer wurde beispielsweise gegen den israelischen Beitrag bei dem Musikwettbewerb protestiert, die Sängerin ausgepfiffen.
Wie berichtet, nimmt die Bundeshauptstadt 22,6 Millionen Euro in die Hand, um die Großveranstaltung und das Rahmenprogramm zu finanzieren. Das ist deutlich mehr als 17 Millionen Euro im Jahr 2015. Das Geld soll vor allem die Kosten für die Wiener Stadthalle als Veranstaltungsort und Infrastrukturmaßnahmen decken.
Die Befürworterinnen und Befürworter des ESC argumentieren unter anderem mit Einnahmen für die Wirtschaft und Werten, die die Mega-Veranstaltung vermitteln würde, wie Respekt und Zusammenhalt.
Kommentare
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.