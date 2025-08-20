Diese Politiker kritisieren den ESC in Österreich

„Dient der Selbstdarstellung“

Auch in Wien wird die Austragung der Semifinal-Durchgänge und des Finales am 16. Mai 2026 nicht von allen in der Stadtpolitik gutgeheißen. „Während die Wiener Bevölkerung mit neuen Belastungen und steigenden Gebühren konfrontiert ist, verschleudert die SPÖ zig Millionen für ein Event, das vor allem der Selbstdarstellung dient“, sagte etwa Stadtrat Dominik Nepp (FPÖ). Er fordert von Bürgermeister Michael Ludwig eine Erklärung, dass es zu keinen antisemitischen Vorfällen kommen werde. Heuer wurde beispielsweise gegen den israelischen Beitrag bei dem Musikwettbewerb protestiert, die Sängerin ausgepfiffen.