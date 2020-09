Überfüllte Schulbusse: Debatte um gute Lösung

Kein Ergebnis brachte die Video-Debatte um das 1-2-3-Ticket. Und wie befürchtet, waren die Schulbusse bei der Konferenz nur als Randthema eingeplant. Burgenlands zuständiger Landesrat drängte daher gleich zu Beginn darauf, dass im Zusammenhang mit dem vielerorts in ganz Österreich überfüllten Transportmittel für Schüler Lösungsansätze zumindest angedacht wurden. Unterstützung kam aus den Bundesländern. Zwei Anträge wurden eingebracht. Einerseits wird mehr Flexibilität für die Direktionen in der Gestaltung der Schulzeiten gefordert, um den Unterricht an die Fahrpläne der Busse abstimmen zu können. Andererseits soll der Kostendruck für Transportbetriebe beim sogenannten Schülergelegenheitsverkehr gesenkt werden.